Петербургская биржа установила даты завершения торгов в 2025 году

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа установила даты завершения торговых операций в 2025 году для различных секций.

Сообщается, что последний день торгов в секции нефтепродуктов назначен на 30 декабря. В секции газа торги завершатся днем ранее — 29 декабря, с поставкой продукции на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

В пресс-службе торговой площадки уточнили, что изменения в расписание будут окончательно утверждены после регистрации Банком России новых правил торгов. Документ должен быть зарегистрирован в установленном порядке до вступления в силу.

График работы биржи в конце года традиционно учитывает новогодние праздники. Установленные даты позволяют участникам рынка завершить все необходимые операции до начала длительных выходных, уточнили в пресс-службе торговой площадки.