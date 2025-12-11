Петербургские ветераны возмущены осквернением памятника блокадному трамваю

Петербургское общество ветеранов резко осудило акт вандализма в отношении памятника «Блокадный трамвай».

Как сообщает «Петербургский дневник», председатель совета организации Василий Волобуев назвал этот поступок преступлением против памяти города.

По его словам, ветераны возмущены действиями лиц, надругавшихся над символом подвига работников трамвайно-троллейбусного управления в годы блокады. Волобуев подчеркнул, что совершившие это преступление далеки от понятий чести и благородства.

В своем обращении председатель совета ветеранов заявил, что вандалы, по сути, поддерживают нацизм, в то время как их сверстники борются с ним. Председатель совета потребовал наказать виновных по всей строгости закона. Стоит отметить, что на сегодня 11 декабря запланировано судебное заседание по данному уголовному делу.