Петербуржцам напомнили о правилах безопасности на дорогах перед каникулами

В преддверии весенних каникул петербуржцам напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения в местах пересечения потоков транспорта и пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс», в зоне особого внимания водителей общественного транспорта находятся участки дорожной сети, обозначенные предупреждающим знаком «Дети», пешеходные переходы всех типов, а также остановочные пункты. Концентрация внимания всех участников движения в этих местах должна быть предельной.

В ведомстве подчеркнули, что даже самые современные меры предосторожности и комфортная городская инфраструктура не отменяют необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Отдельно напомнили о правилах для несовершеннолетних пешеходов. Пересекать проезжую часть следует исключительно по пешеходным переходам, при этом перед выходом на «зебру» необходимо убедиться в безопасности, осмотревшись по сторонам.

