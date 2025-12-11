Четверг, 11 декабря 2025
Для предпенсионеров предлагают снизить ставку НДФЛ до 75 процентов

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Государственную думу законопроект о налоговых льготах для граждан пенсионного и предпенсионного возраста. 

Соавтором инициативы выступила председатель профильного думского комитета Яна Лантратова.

Как сообщает 360.ru, документ предполагает полное освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц для пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. Для тех пожилых граждан, чьи заработки выше этого порога, ставка НДФЛ должна составить 50 процентов от действующей.

Отдельные меры поддержки предлагаются и для лиц предпенсионного возраста. Для них авторы законопроекта предлагают установить ставку НДФЛ в размере 75 процентов от текущей. 

Миронов напомнил, что пенсии налогом не облагаются, но работающие пенсионеры и предпенсионеры отчисляют НДФЛ в полном объеме.

