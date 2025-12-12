Ученые получили условные сроки за фиктивные испытания противоракового препарата

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил условные сроки трем фигурантам дела о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на испытания инновационного противоракового препарата. В основе обвинения лежала фальсификация научных исследований.

Суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере нескольких лиц. Преступления связаны с невыполнением научно-исследовательских работ по изучению нового противоонкологического средства, разработанного в 2021 году. Заказ на проведение доклинических испытаний для оценки безопасности и эффективности препарата получили компания «Фармакоген» и Университет ИТМО.

В рамках проекта предполагалось смоделировать у лабораторных животных плоскоклеточный рак кожи с применением канцерогенного вещества, а затем испытать на них новое лекарство. Для этой работы подрядчик привлек стороннюю сельскохозяйственную академию, хотя у последней отсутствовал необходимый для таких опытов виварий. Стоимость работ по договору составила 50 тысяч рублей.

Однако такая сумма не смогла бы покрыть часть расходов на содержание животных. Следователи установили, что в академии обеспечивали лишь пятимесячную передержку крыс, за которыми ухаживала уборщица. Видеозаписи подтвердили, что у животных не было требуемых повреждений кожного покрова.

Не проводя реальных экспериментов, исполнители подготовили поддельные научные отчеты, в которых заявили о неэффективности препарата. Позже злоумышленники похитили 20 миллионов рублей государственного финансирования.

Повторные независимые испытания доказали, что лекарство работает. Кроме того, генеральный директор компании-подрядчика организовал хищение еще 9,8 миллиона рублей в рамках другого исследования по фармакокинетике.

Всего по делу проходили четыре человека, один из которых объявлен в международный розыск. Осужденные полностью признали вину, частично загладили ущерб и представили положительные характеристики.

Университет ходатайствовал о смягчении наказания для одного из фигурантов в связи с его научными заслугами и мировым признанием. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил генеральному директору компании 5,5 лет условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. Двум другим фигурантам назначено по четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Гражданский иск удовлетворен частично на сумму 12 миллионов 840 тысяч рублей, арест на имущество подсудимых сохранен.