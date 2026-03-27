На Петербург надвигается смог: специалисты дали рекомендации по безопасности

При ухудшении экологической обстановки и появлении смога специалисты ГУ АО «Служба спасения» рекомендуют соблюдать ряд мер для минимизации негативного влияния на здоровье.

Защита органов дыхания

Даже простая марлевая повязка является эффективной защитой от взвешенных частиц, однако она не задерживает микрочастицы и газы. Маску рекомендуется смачивать. При этом важно учитывать, что ношение маски людьми с легочными заболеваниями может ухудшить их состояние, так как создается дополнительное сопротивление дыханию. Если есть возможность не выходить на улицу, лучше оставаться дома.

Питьевой режим и питание

Необходимо пить больше чистой воды — не менее 2-2,5 литров в день, из них до 0,5 литра минеральной воды. Также рекомендуется выпивать 2-3 чашки хорошего зеленого чая в течение дня.

Гигиенические процедуры

Как можно чаще в течение дня следует принимать прохладный душ (5-20 минут). Это освежает, снимает напряжение и усталость. Для защиты слизистых оболочек важно проводить промывание носа и полоскание рта.

Меры в помещении

По возможности нужно пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями с современными фильтрами и эффектом ионизации. Окна рекомендуется держать закрытыми. Если проветривание необходимо, следует учитывать, что хуже всего обстановка в ранние утренние часы, когда опасная взвесь концентрируется в приземном слое.

Ближе к полудню земная поверхность прогревается, и под воздействием восходящих потоков взвесь поднимается вверх. Открытые окна можно завешивать сетками или марлей, которые необходимо постоянно увлажнять. Влажную уборку дома нужно проводить регулярно, а воздух увлажнять, чтобы избежать пересыхания слизистой носа.

Физическая активность и образ жизни

В период смога следует избегать физических нагрузок. Любая дополнительная активность заставляет дышать чаще и глубже, что негативно сказывается на здоровье в сложившейся экологической обстановке. Врачи также не рекомендуют ношение контактных линз во избежание проблем с глазами. При раздражении глаз компонентами смога нужно промывать их препаратами типа искусственной или натуральной слезы.

Рекомендации для людей с хроническими заболеваниями

Тем, кто страдает бронхиальной астмой или хроническим бронхитом, не следует уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов. Необходимо постоянно иметь при себе ингаляторы. Если потребность в ингаляторах превышает 4-6 раз в день, требуется обратиться к врачу.

Напомним, ранее в МЧС предупредили жителей города на Неве о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих загрязнению атмосферы.