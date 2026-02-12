Авито займется сопровождением креативных стартапов в конкурсе «Создай НАШЕ»

Авито Услуги стал партнером трека «Креативные индустрии» конкурса «Создай НАШЕ», организованного АСИ, Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». Номинация ориентирована на дизайнеров, маркетологов, IT-специалистов, фото- и видеопродакшн. Участники получат экспертную поддержку от платформы, бонусы на продвижение, а вошедшие в шорт-лист — аналитические данные и консультации с руководством Авито.

Как заявил директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко: «Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий уже представлен у нас. В 2025 году услуги креативного сектора продемонстрировали динамичное развитие: спрос на задачи в сфере IT, дизайна и маркетинга вырос в 2 раза по сравнению с прошлым периодом. Цифровые платформы развивают креативное предпринимательство, стирая границы и кратно ускоряя весь процесс работы с заказчиками».

В этом году конкурс расширил возрастные рамки: к участию приглашаются предприниматели от 14 до 35 лет. Заместитель генерального директора Корпорации МСП Юлия Ждан пояснила: «Доля молодых предпринимателей до 35 лет в этой сфере в два раза больше, чем среди возрастной группы старше 36 лет. При этом сама сфера креативных индустрий еще только продолжает формироваться».

Заявки принимаются до 10 марта. Директор дивизиона развития молодежных инициатив АСИ Дмитрий Федоров добавил: «Вовлечение крупных игроков рынка в поддержку молодежного предпринимательства становится само по себе ценным ресурсом для молодых креативных и амбициозных людей».

Победителями станут 100 участников, каждый из них получит грант 1 млн рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и возможность бесплатно пройти акселератор Корпорации МСП. Награждение состоится в мае в Москве в рамках форума молодых предпринимателей.