Волонтеры выпустили молодого лебедя Счастье на озеро в Абрау-Дюрсо

Волонтеры выходили и выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо. Птица поселилась рядом с сородичем, потерявшим крыло в прошлом году и живущим на озере, сообщает 360.ru.

Местные жители построили для него домик на воде. Лебедь выходит на берег возле одного из домов, где хозяин угощает его и позволяет себя гладить. По словам одной из спасительниц, молодой лебедь пока имеет рябой окрас, но со временем станет белым.

Напомним, что ранее четыре женщины в Новороссийске спасли лебедя Счастье. Птица истощала из-за того, что сильный сородич не подпускал ее к еде. В итоге лебедя поймали и отправили в приют к волонтерам.