На кого из членов королевской семьи Великобритании совершали покушения

Британские монархи на протяжении столетий неоднократно становились мишенями для покушений. От Порохового заговора XVII века до выстрела в принца Чарльза в 1994 году. Большинству правителей удавалось избежать гибели благодаря стечению обстоятельств, быстрой реакции охраны или ошибок нападавших.

Покушения XIX–XX веков

За 63 года правления королева Виктория пережила не менее семи покушений. Самое известное произошло в 1840 году — тогда монархии был 21 год. Эдвард Оксфорд дважды выстрелил в карету с королевой и принцем Альбертом, но обе пули не достигли цели. Нападавшего признали невменяемым. После нескольких лет принудительного лечения его отправили в Австралию, где он и прожил до конца жизни.

Король Георг III подвергся нападению в 1800 году в Королевском театре. Бывший солдат Джеймс Хэдфилд произвел выстрел в монарха, но промахнулся. Стрелок также был признан невменяемым.

Короткое правление Эдуарда VIII в 1936 году ознаменовалось инцидентом у Букингемского дворца. Джордж Мак-Махон с револьвером в руке пробился сквозь толпу и выстрелил в направлении короля, однако пуля прошла мимо. Нападавший получил один год тюремного заключения.

Покушения на современников

В 1994 году наследник британского престола принц Чарльз едва не стал жертвой стрелка в Австралии. Дэвид Канг взошел на сцену во время публичного мероприятия и выпустил в принца две пули из спортивного стартового пистолета.

Мотивом нападения стал протест против предоставления убежища камбоджийским беженцам. Охрана смогла эвакуировать принца и обезвредить нападавшего. Впоследствии Канг признал вину в покушении на убийство и был приговорен к тюремному заключению.

Королева Елизавета II пережила попытку убийства в 1981 году в новозеландском Данедине. Так, 17-летнийКристофер Джон Льюис выстрелил в монарха из пистолета 22-го калибра с пятого этажа офисного здания. Выстрел оказался неточным, и пуля не задела королеву. Нападавший был арестован за незаконное ношение оружия и приговорен к трем годам лишения свободы.

Пороховой заговор и похищение

В 1974 году единственная дочь Елизаветы II принцесса Анна стала объектом попытки похищения. Преступник Йэн Болл остановил автомобиль, в котором находилась принцесса, и потребовал, чтобы она вышла.

Охранники Анны сумели нейтрализовать нападавшего. Болл был задержан и помещен в психиатрическую лечебницу.

Самое известное покушение в истории британской монархии — Пороховой заговор 1605 года. Король Яков I, внедривший в стране протестантство, вызвал острое недовольство католиков. Группа заговорщиков во главе с Гаем Фоксом планировала взорвать здание парламента во время тронной речи монарха. Заговор был раскрыт накануне запланированного теракта.

С тех пор 5 ноября в Великобритании ежегодно отмечается как Ночь Гая Фокса — традиция предписывает сжигать чучело организатора покушения.