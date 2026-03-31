Россиянам рассказали о препятствии для перехода на шестидневную рабочую неделю

Введение шестидневной рабочей недели в масштабах всей страны невозможно из-за действующего трудового законодательства и позиции профсоюзов. При этом такой режим мог бы быть полезен для экономики.

Академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС заявил, что введение шестидневной рабочей недели в масштабах всей страны в настоящее время невозможно. По его словам, препятствием служат действующее трудовое законодательство, позиция общественных организаций и профсоюзов.

При этом Онищенко отметил, что шестидневный режим был бы полезен для экономики, поскольку производительность труда остается недостаточной. Он констатировал, что население к такому переходу пока не готово, а для его реализации потребуется пересмотр ряда правовых норм.

Академик добавил, что оборонно-промышленный комплекс России уже не первый год работает в режиме шестидневной рабочей недели. Экономика в текущих условиях может и должна развиваться, а человеческий ресурс обязан этому способствовать.