Прокуратура Петербурга утвердила обвинение организаторов фейковых свиданий

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении 24 участников преступного сообщества. Мошенники под видом романтических встреч заманивали мужчин в рестораны и выставляли счета с многократно завышенными суммами.

По версии следствия, в период с июля по октябрь 2023 года участники группы знакомились с мужчинами в соцсетях и приглашали их в бары на улице Казанской и Кадетской линии Васильевского острова. Заведения заранее готовились к приходу гостей.

Девушки поддерживали с кавалерами непринужденную беседу и отвлекали их внимание. В это время сотрудники баров вручную вводили в терминал суммы во много раз выше реальной стоимости заказа. Потерпевшие платили от 17 до 377 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Всего от действий злоумышленников пострадали 16 человек, сумма причиненного ущерба составила свыше одного миллиона рублей. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, совершенном организованной группой и организации преступного сообщества.

После вручения копий обвинительного заключения дело будет направлено в Октябрьский районный суд.