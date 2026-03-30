Олег Третьяков примет участие в праймериз «Единой России» в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовала процедура предварительного голосования партии «Единая Россия». Праймериз пройдут в электронном формате с 25 по 31 мая.

В процедуре могут участвовать все граждане России, достигшие 18 лет и не состоящие в других политических партиях. Организаторы отметили, что голосование организовано с применением технологии блокчейн, которая обеспечивает высокий уровень защиты данных и позволяет избирателям верифицировать свой голос после подведения итогов.

В список зарегистрированных участников вошел сторонник партии Олег Третьяков. Участники процедуры уже представили свои предварительные программы, с которыми могут ознакомиться избиратели. Предварительное голосование призвано определить наиболее поддерживаемых кандидатов для последующего выдвижения от партии.

Ознакомиться с программами кандидатов и принять участие в голосовании можно на официальном сайте партии. Процедура будет проходить в течение недели, после чего организаторы подведут итоги и объявят результаты.