В Петербурге утверждены новые стандарты парковок для новостроек

Власти Санкт-Петербурга ввели новые требования к парковочному пространству в жилых комплексах, строительство которых начнется с 2026 года.

Согласно новым правилам, застройщики обязаны предусматривать не менее одного машино-места на две квартиры. Часть парковок необходимо оборудовать для маломобильных граждан и электромобилей. Власти подчеркивают, что цель мер — снижение хаотичной парковки на улицах и повышение комфорта городской среды, сообщает Петербург2.

Застройщики уже начали пересматривать проекты, отмечая, что увеличение количества парковочных мест может привести к удорожанию строительства, однако признают необходимость изменений. Эксперты полагают, что дополнительные расходы будут заложены в стоимость квартир. При этом многие горожане поддерживают инициативу, надеясь на решение проблемы нехватки парковок.

В администрации города уверены, что новые правила сделают дворы более свободными от машин и безопасными для детей. Также в планах — развитие общественного транспорта и создание велодорожек для снижения зависимости от личного автотранспорта. Контроль за соблюдением норм будет ужесточен, нарушителей ждут штрафы.