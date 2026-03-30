Общество

В Петербурге утверждены новые стандарты парковок для новостроек

Михаил Яковлев
Фото: Мойка78

Власти Санкт-Петербурга ввели новые требования к парковочному пространству в жилых комплексах, строительство которых начнется с 2026 года.

Согласно новым правилам, застройщики обязаны предусматривать не менее одного машино-места на две квартиры. Часть парковок необходимо оборудовать для маломобильных граждан и электромобилей. Власти подчеркивают, что цель мер — снижение хаотичной парковки на улицах и повышение комфорта городской среды, сообщает Петербург2.

Застройщики уже начали пересматривать проекты, отмечая, что увеличение количества парковочных мест может привести к удорожанию строительства, однако признают необходимость изменений. Эксперты полагают, что дополнительные расходы будут заложены в стоимость квартир. При этом многие горожане поддерживают инициативу, надеясь на решение проблемы нехватки парковок.

В администрации города уверены, что новые правила сделают дворы более свободными от машин и безопасными для детей. Также в планах — развитие общественного транспорта и создание велодорожек для снижения зависимости от личного автотранспорта. Контроль за соблюдением норм будет ужесточен, нарушителей ждут штрафы.

Читайте также

Общество

В Соцфонде рассказали о контроле за автоматическим перерасчетом пенсий

Представители Социального фонда России сообщил, что перерасчет пенсий делают автоматически при выявлении выгодных условий. Специалисты сами собирают документы, а система контроля исключает массовые ошибки.В России пенсии пересчитывают автоматически, если появляются выгодные варианты учета стажа или заработка. Обращаться с заявлением пенсионеру не требуется. Сотрудники Соцфонда сами запрашивают документы и проводят перерасчет.В стране действует многоуровневая система контроля, которая не допускает массовых ошибок при назначении выплат. Каждое обращение проверяется на всех уровнях, а именно от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России. Особенно тщательно в фонде проверяют периоды работы до 2002 года, так как данные за это время могли частично не сохраниться. С 2019 по 2025 год специалисты изучили больше 40 миллионов выплатных дел, а свыше 1,2 миллиона...
Читать далее
Общество

За несколько часов до концерта Долиной не продали половину билетов

Одна из зрителей московского концерта Ларисы Долиной рассказала, что за несколько часов до выступления певицы не было продано половины билетов, однако к началу концерта зал оказался полным.На выступление певицы 26 марта в московском баре за несколько часов до начала не было продано половины билетов, но к выходу артистки на сцену зал оказался полным. Об этом рассказала одна из посетителей мероприятия в беседе с «Газетой.Ru».Из-за скандала вокруг Долиной ей было неуютно идти на концерт, однако выступление понравилось. Публика встречала певицу тепло, дарили много цветов.Ранее часть СМИ сообщили о низком спросе на выступление и дорогих билетах. Также появлялась информация о возможной отмене шоу из‑за плохих продаж.Напомним, что Лариса Долина попала в скандал в 2024 году. Именно тогда артистка стала жертвой мошенников...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп дети полиция суд Санкт-петербург владимир путин проверка пулково выборы деньги ученые задержание мчс долги производство безопасность пенсии мошенники парковки кронштадт Петроградский район автомобили выплаты транспорт путешествия аэропорт пулково кирилл поляков обыск концерт билеты заграница сочи фонтаны зима певица знаменитости задержка рейсов соцсети голосование актриса несовершеннолетние сериал авиарейсы депутат

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

