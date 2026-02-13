Впервые за два года активность Солнца упала до нуля

Солнечная активность демонстрирует резкое снижение после ухода крупной группы пятен 4366 на обратную сторону звезды. За последние 12 часов ученые не зарегистрировали ни одной вспышки.

Текущее состояние солнечного диска

По состоянию на 13 февраля 2026 года на видимой стороне Солнца сохранились только две активные области. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, их расположение создает визуальный эффект, напоминающий гигантский смайлик размером около полутора миллионов километров.

В этих областях ученые фиксируют снижение энергетической активности. За последние 12 часов не произошло ни одного всплеска излучения даже самого слабого. Главный вопрос сейчас — продолжит ли падать индекс солнечной активности до нуля к концу недели или ситуация изменится. Наблюдения пока не показывают факторов способных остановить снижение, добавили астрономы.

Через месяц после затишья в мае 2024 года случился один из мощнейших всплесков активности за всю историю наблюдений. Его сопровождала единственная за два десятилетия магнитная буря высшего уровня на Земле. Такая динамика позволяет предположить, что периоды спокойствия могут резко сменяться экстремальными событиями.

Предшествующая рекордная активность

Снижение активности наступило после исключительно интенсивного периода, связанного с группой солнечных пятен 4366. В начале февраля 2026 года эта область демонстрировала аномально высокую активность. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН группе пятен 4366 оставалось произвести всего две вспышки уровня M или X чтобы побить рекорд XXI века по вспышечной активности который ранее принадлежал области 3664.

Ученые зарегистрировали четыре сильные солнечные вспышки в активной области 4366 одиннадцатого февраля. На следующий день в пять часов 40 минут по московскому времени в другой активной области астрономы зафиксировали вспышка класса M1.4, которая продолжалась 21 минуту.

Напомним, что солнечные вспышки классифицируются по пяти группам в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс превосходит предыдущий по мощности в десять раз. Вспышки классов M и X относятся к наиболее сильным и часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут провоцировать геомагнитные бури на Земле.

Начало 2026 года также отметилось высокой геомагнитной активностью. В январе на Земле было зафиксировано десять дней с магнитными бурями, что стало максимальным показателем с сентября 2017 года.

При этом воздействие февральских вспышек на Землю оказалось ограниченным. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН поясняли, что вспышка высшего класса произошла первого февраля. Явление смогло оказать влияние на нашу планету, поскольку активная область находилась на значительном удалении от линии Солнце-Земля.