Король Карл III не встретится с принцем Гарри во время визита в Америку

Принц Гарри не встретится с королем Карлом III во время предстоящего государственного визита монарха в США, который состоится в конце апреля.

Король Карл III совершит государственный визит в Соединенные Штаты в конце апреля. Представители Букингемского дворца подтвердил, что поездка состоится по совету правительства Великобритании и по приглашению президента Дональда Трампа. Принц Гарри не планирует приезжать в Вашингтон для встречи с отцом, сообщил инсайдер, близкий к герцогу Сассекскому.

Во время визита король и королева Камилла примут участие в мероприятиях, посвященных 250-летию независимости Америки. В программе запланированы государственный ужин в Белом доме и выступление монарха в Конгрессе. Точные даты пока не разглашаются.

После завершения американской части визита Карл отправится на Бермудские острова без королевы Камиллы, где впервые как монарх посетит заморскую территорию Великобритании, сообщает The Mirror.

Принц Гарри и Меган Маркл проживают в Калифорнии, тогда как мероприятия визита пройдут на восточном побережье, в Вашингтоне и Нью-Йорке. Гарри последний раз виделся с отцом в сентябре 2025 года во время короткой поездки в Лондон.

Плотный график государственного визита исключает возможность поездки на западное побережье. Расписание таких мероприятий формируется за месяцы вперед и практически не предусматривает свободных окон. Кроме того, встреча с принцем Гарри неизбежно отвлекла бы внимание от основной цели визита.

Президент Дональд Трамп назвал предстоящий визит знаменательным событием, подчеркнув, что в год 250-летия страны он приобретает особое значение. Это будет первый государственный визит британского монарха в США почти за два десятилетия. Последний раз королева Елизавета II посещала Америку с подобным визитом в 2007 году.