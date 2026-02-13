Россиян призвали молится за «вразумление» чиновников из-за замедления Telegram

Священник Покровского кафедрального собора в Барнауле Александр Микушин призвал молиться о «вразумлении» сотрудников Роскомнадзора и Минцифры на фоне замедления работы Telegram.

Церковь о диалоге и молитве

Александр Микушин опубликовал обращение на своей странице во «ВКонтакте», в котором призвал верующих присоединиться к «тихой молитве» за чиновников, принимающих решения в сфере цифровых коммуникаций.

Священник подчеркнул, что для многих россиян Telegram стал не только средством связи, но и пространством для душевного разговора, помощи ближнему и даже молитвы. По его мнению, мессенджер в современном быстром мире выполняет функцию «нити, соединяющей человека с церковью и друг с другом».

Микушин призвал не осуждать представителей власти, но просить Господа даровать им мудрость, терпение и рассудительность во благо людей.

Депутаты

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов обратился в Совет безопасности России с просьбой дать оценку действиям Роскомнадзора по замедлению Telegram. Парламентарий указал на неоднозначную реакцию в обществе и привел два ключевых аргумента в пользу сохранения полноценной работы мессенджера.

По его словам, мессенджер активно используется для фронтовой связи в зоне специальной военной операции. Кроме того, политик обратил внимание, что российский сегмент Telegram сформировал мощный патриотический ресурс.

Роскомнадзор и позиция Госдумы

Представители РКН официально подтвердили, что работа сервиса будет замедляться до тех пор, пока администрация Telegram не устранит нарушения российского законодательства. По словам сотрудников ведомства, в мессенджере не защищены персональные данные, отсутствуют реальные меры противодействия мошенничеству, а также не ведется борьба с использованием платформы в преступных и террористических целях. Регулятор подчеркнул, что открыт для взаимодействия с любыми интернет-ресурсами, но только при условии уважения к России и ее гражданам.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в свою очередь назвал происходящее «велением времени» и составной частью борьбы с угрозами. Он признал, что многие россияне испытывают неудобства, но призвал относиться к этому с пониманием, не уточнив, о каких конкретно угрозах идет речь.

Ответ основателя мессенджера

Павел Дуров прокомментировал ситуацию и подтвердил приверженность Telegram свободе слова и защите частной жизни. Он напомнил об иранском опыте восьмилетней давности, когда власти страны пытались запретить мессенджер под надуманными предлогами чтобы перевести граждан на государственные альтернативы.

Основатель мессенджера подчеркнул, что ограничение свободы граждан никогда не бывает правильным решением и выразил уверенность что платформа продолжит отстаивать свои ценности несмотря на внешнее давление.