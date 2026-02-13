Бельский не поддержал идею Митяниной об ограничениях для СМИ

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский не поддержал инициативу детского омбудсмена Анны Митяниной о введении дополнительных ограничений для СМИ при освещении трагедий с участием детей.

В эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» Бельский заявил, что понимает эмоции омбудсмена, но не видит смысла в ужесточении регулирования.

Поводом для инициативы Митяниной стала гибель девятилетнего Павла Тифитулина. Так, десятого февраля она заявила о намерении обратиться в ЗакС с предложением ввести «запрет на распространение в СМИ информации о детях, пострадавших в результате действий или бездействий, без каких-либо исключений, в том числе и комментариев.

Бельский заметил, что освещение подобных ситуаций помогает власти видеть недоработки и своевременно их устранять. Он заявил, что не всегда выступает за умолчание, если для этого нет особых деликатных причин, требующих скрыть информацию. По его мнению, ограничить публичность в таких вопросах сложно, а польза от открытости перевешивает возможные риски.