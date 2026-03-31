Россиянам рассказали о штрафах за нарушение правил езды на питбайке

Питбайк в России признается спортивным инвентарем, но дооборудование превращает его в транспортное средство с обязательной регистрацией и штрафами за нарушения.

Статус спортивного инвентаря исключает необходимость регистрации в Госавтоинспекции, оформления ПТС и установки фар, зеркал или поворотников. Однако при дооборудовании светотехникой, зеркалами и номерами техника проходит техосмотр, получает ПТС и статус мотоцикла или мопеда.

Использовать питбайк без прав и регистрации можно на закрытых трассах, мотодромах, спортивных площадках, бездорожье, в мотошколах или на частных территориях. Движение по дорогам, обочинам, тротуарам или в жилых зонах запрещено даже при наличии прав, сообщает 110km.ru.

Если техника официально зарегистрирована для передвижения по дорогам общего пользования, водителю необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории.

Для управления маломощными моделями объемом двигателя до 50 кубических сантиметров требуются права категории М, которые доступны с 16 лет. В этом же возрасте можно получить категорию А1 для техники с объемом двигателя от 50 до 125 кубических сантиметров. Управление мощными экземплярами свыше 125 кубических сантиметров разрешено только с 18 лет при наличии категории А. Дополнительно на транспортное средство должен быть оформлен полис ОСАГО, а водитель обязан следовать правилам дорожного движения.

Процесс постановки питбайка на учет в Госавтоинспекции возможен только при сборе полного пакета документов. В него входят паспорт транспортного средства, договор купли-продажи, общегражданский паспорт владельца и действующий страховой полис. Также процедура требует подачи соответствующего заявления и наличия диагностической карты, которую выдают по результатам технического осмотра.

Нарушение ПДД на питбайке влечет административные штрафы. За езду без прав по дорогам на незарегистрированной технике предусмотрено взыскание до 15 тысяч рублей. Отсутствие регистрации наказывается суммой до пяти тысяч рублей, а езда без шлема в 1,5 тысячи рублей. Передача управления лицу без прав грозит штрафом до 30 тысяч рублей.