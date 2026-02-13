За участие в «Движении первых» школьники получат допбаллы для поступления

С 2026 года абитуриенты педагогических вузов смогут получить дополнительные баллы за участие в проектах «Движения первых». На данный момент к инициативе присоединились 111 учебных заведений из 63 регионов, включая шесть подведомственных Минпросвещения университетов.

В пресс-службе министерства уточнили, что за активность в федеральных и региональных проектах движения абитуриентам могут начислить до десяти баллов.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что участники движения проявляют лидерские качества и ответственность со школьной скамьи, и такие талантливые молодые люди особенно востребованы в системе педагогического образования.

Представители ведомства подчеркнули, что к инициативе присоединились 111 вузов из 63 регионов России.