Экспонаты Лувра оказались под угрозой из-за коммунальной аварии

В ночь с 12 на 13 февраля в Лувре произошла крупная протечка воды, из-за которой закрыты залы 706–708 в крыле Денон. Были повреждены несколько произведений искусства XV–XVI веков, включая работы Фра Анджелико и Бернардино Луини.

Инцидент в крыле Денон

Протечка была обнаружена в зале 707, известном как зал Дюшатель, расположенном на первом этаже в крыле Денон. По предварительным данным, вода поступала с верхнего этажа, предположительно из-за неисправной трубы. В качестве экстренной меры специалисты установили строительные леса.

В результате протечки потолок помещения получил серьезные повреждения и сотрудникам музея пришлось закрыть часть залов на неопределенный срок. Кроме того, вода могла повредить часть произведений искусства, сообщает BFMTV.

В экспозиции зала представлены три полотна Бернардино Луини, включая «Христа, благословляющего мир», «Голгофа со святым Домиником в молитве» Фра Анджелико, а также «Триумф французской живописи: апофеоз Пуссена, Ле Сьюра и Ле Брюна» кисти Шарля Мейнье XIX века.

Напряженная обстановка

Напомним, что это второе крупное наводнение в Лувре за последние три месяца. Так, 26 ноября прошлого года в библиотеке египетских древностей произошла протечка «грязной воды». В результате инцидента пострадали книги и документы. Нынешний инцидент усугубляет и без того сложную ситуацию в музее.

Четверг, 12 февраля, также ознаменовался раскрытием мошеннической схемы с продажей поддельных билетов и бронированием экскурсий. В понедельник профсоюзы возобновили объявление о забастовке и призвали к проведению общего собрания на следующей неделе.

Конфликт вокруг руководства

Технические аварии и финансовые скандалы обостряют противостояние вокруг президента музея Лоранс де Кар. Министр культуры Рашида Дати, покидающая правительство, может уволить де Кар. Об этом сообщают политические и профсоюзные источники.

Сама де Кар продолжает работать и уже уволила двух руководителей крупных департаментов. Софи Жюли, возглавлявшая отдел скульптуры, потеряла должность, хотя ее характеризовали как преданного и уважаемого человека. Ксавье Сальмону не продлили контракт руководителя отдела графических искусств. По данным источников, близких к бывшим руководителям, их увольнение связано с недостаточной лояльностью к президенту.

Профсоюзный источник заявил BFMTV, что замена де Кар является единственным способом вывести музей из кризиса, поскольку внутреннее недоверие достигло такого уровня, что любой хороший проект будет отвергнут, если его возглавляет действующее руководство.