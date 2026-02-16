За две минуты Луна закроет 96 процентов солнечного диска

Солнечное затмение кольцевого типа произойдет 17 февраля 2026 года. Луна закроет центральную часть светила, но оставит видимым яркое кольцо по краям. Полную фазу увидят лишь в западной части Антарктиды. Частичное затмение смогут наблюдать жители южных районов Африки и Южной Америки.

География и продолжительность явления

Кольцевая полоса протяженностью 4,2 тысячи километров и шириной 616 километров пройдет по западной Антарктиде и побережью моря Дэвиса в Южном океане. Максимальная фаза затмения продлится больше двух минут, в течение которых Луна закроет до 96% солнечного диска.

Из-за удаленности региона основными зрителями уникального явления станут обитатели антарктических станций и местные пингвины. Частичное солнечное затмение, при котором Луна закроет лишь часть светила, будет доступно для наблюдения на большей территории Антарктиды, а также в некоторых районах Южной Африки и южной оконечности Южной Америки, сообщает Space.com.

Природа кольцевого затмения

Кольцевое затмение происходит, когда Луна во время новолуния находится на удалении от Земли в апогее своей эллиптической орбиты. Видимый диаметр лунного диска оказывается меньше солнечного, поэтому спутник не может полностью закрыть звезду.

В результате вокруг темного силуэта Луны образуется «огненное кольцо». Толщина этого кольца зависит от точного расстояния между Луной и Землей. Во время февральского затмения спутник будет находиться вблизи самой дальней точки орбиты, что сделает кольцо особенно узким и ярким.

Сезоны затмений и орбитальная механика

Солнечные затмения происходят лишь дважды в год, хотя новолуние случается ежемесячно. Главное условие заключается в совпадении лунной орбиты с линией Солнце — Земля. Февральское затмение открывает очередной сезон, который продлится до 3 марта. В этот период произойдет и лунное затмение.

Луна постепенно удаляется от Земли со скоростью около 3,8 сантиметра в год. В отдаленном будущем это приведет к исчезновению полных солнечных затмений. Останутся только кольцевые и частичные.

Практические рекомендации

Наблюдать солнечное затмение можно только с использованием специальных солнечных очков с соответствующими фильтрами или профессиональной астрономической техники. Прямой взгляд на Солнце даже во время частичной фазы опасен для зрения.

Для тех, кто не сможет увидеть явление лично, будут доступны онлайн-трансляции астрономических обсерваторий и любительских сообществ. Точное время начала и максимальной фазы зависит от географических координат наблюдателя. Астрономы рекомендуют заранее ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы выбрать место с ясным небом.