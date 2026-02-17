Ученые обнаружили связь между потерей слуха и снижением когнитивных функций

Исследователи из КНР выявили нейробиологическую связь между возрастной потерей слуха и снижением когнитивных функций.

Результаты работы китайских ученых показали, что у людей с ухудшением слуха ослабевают связи в зонах мозга, отвечающих за память и принятие решений.

Специалисты из Тяньгунского университета и Шаньдунской провинциальной больницы изучили изменения в мозге людей с пресбикузисом. Они обнаружили, что путамен и веретенообразная извилина участвующие в обработке звука и речи, а также предклиновидная кора и медиальная верхняя лобная извилина отвечающие за память, становятся менее связанными с функциональными сетями. Это снижение коррелирует с ухудшением слуха и результатов тестов на когнитивные функции, сообщает Planet Today.

Авторы исследования предполагают, что изменения в функционально-структурном соотношении могут стать биомаркером для выявления людей с высоким риском развития деменции.

По словам руководителя исследования Нин Ли, сохранение здоровья слуха способно защитить целостность мозга.