Компания «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит после отравления детей

Ритейлер «ВкусВилл» инициировал внеплановый аудит у производителя пельменей, после употребления которых в Москве госпитализировали двух детей.

Представители компании заявили, что находятся на связи с покупателем с момента обращения. Родителям пострадавших предложили подарочный набор продуктов и попросили предоставить документы о расходах на лечение для возмещения затрат, сообщает 360.ru.

В пресс-службе ритейлера напомнили, что пельмени относятся к полуфабрикатам из сырого мяса и требуют термической обработки. Возбудитель сальмонеллеза погибает при попадании в кипящую воду. Согласно инструкции на упаковке, замороженные полуфабрикаты необходимо варить не меньше трех-пяти минут после закипания воды.

Отметим, что ранее двух школьников 10 и 15 лет госпитализировали с температурой около 40 градусов. Медики диагностировали у них сальмонеллез.