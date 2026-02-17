Вторник, 17 февраля 2026
Компания «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит после отравления детей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Ритейлер «ВкусВилл» инициировал внеплановый аудит у производителя пельменей, после употребления которых в Москве госпитализировали двух детей.

Представители компании заявили, что находятся на связи с покупателем с момента обращения. Родителям пострадавших предложили подарочный набор продуктов и попросили предоставить документы о расходах на лечение для возмещения затрат, сообщает 360.ru.

В пресс-службе ритейлера напомнили, что пельмени относятся к полуфабрикатам из сырого мяса и требуют термической обработки. Возбудитель сальмонеллеза погибает при попадании в кипящую воду. Согласно инструкции на упаковке, замороженные полуфабрикаты необходимо варить не меньше трех-пяти минут после закипания воды.

Отметим, что ранее двух школьников 10 и 15 лет госпитализировали с температурой около 40 градусов. Медики диагностировали у них сальмонеллез.

Наука

К Земле приближается новая комета

На этой неделе к Земле приблизится комета C/2024 E1, также известная как Вирцхос. Космический объект размером с небольшой город совершит ближайший пролет мимо нашей планеты 17 февраля. После комета будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы.Открытие и характеристики небесного гостяКомета C/2024 E1 была обнаружена в марте 2024 года польским астрономом Каспером Вирцхосом. Ученый зафиксировал ледяное тело с помощью полутораметрового телескопа в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Исследование было опубликовано на официальном сайте Cornell University.С момента открытия за кометой велись регулярные наблюдения, в том числе с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Первоначальные оценки указывали на диаметр ядра около 8,5 мили, что примерно в две трети длины Манхэттена и в четыре раза шире этого острова. Недавнее исследование предполагает, что предыдущие расчеты могли переоценить...
Новости

Священник Постернак назвал Масленицу и сжигание чучела языческим грехом

Священнослужитель Андрей Постернак выступил с критикой масленичных гуляний, назвав сжигание чучела и разгульное веселье проявлением язычества.Позиция церкви о языческих обрядахДекан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак в своих высказываниях подчеркнул, что традиция широко праздновать Масленицу и сжигать чучело относится к оккультным практикам. Священник уточнил, что употребление блинов допустимо лишь в определенные дни, а народные гуляния церковь не одобряет.Он охарактеризовал языческие масленичные обряды как полное безобразие и совершенно недопустимое в наше время явление. Иеродиакон Иоанн в свою очередь разъяснил, что Масленица не относится к церковным праздникам, а приходится на неделю перед Великим постом. Для христиан это время подготовки к посту, когда уже нельзя употреблять мясо.Запреты в Книге ПравилИеродиакон Иоанн обратился к Книге Правил. В этом источнике содержатся положения, прямо запрещающие...
Интересное

