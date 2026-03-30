В Посадском округе отремонтировали 24 детские и спортивные площадки

В Санкт-Петербурге подвели итоги работы муниципального округа Посадский за 2025 год. Участники встречи обсудили результаты благоустройства, социальной поддержки жителей и защиты прав несовершеннолетних.

Глава администрации Петроградского района Северной столицы Дмитрий Ваньчков сообщил об итогах работы муниципального округа Посадский за 2025 год. По его словам, в сфере благоустройства провели ямочный ремонт внутриквартальных дорог по 37 адресам и привели в порядок детские и спортивные площадки на 24 объектах. Также специалисты занимались обрезкой и уходом за зелеными насаждениями.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ваньчков сообщил, что за год удалось организовать свыше 40 досуговых и праздничных мероприятий. Среди них экскурсии, дворовые праздники и детские программы.

Также организовали спортивные активности для привлечения к здоровому образу жизни. По его словам, специалисты провели занятия по безопасности, выпускают тематические материалы и взаимодействуют с правоохранительными органами.

Особое внимание уделили защите прав несовершеннолетних и работе органов опеки. Проведены заседания комиссий, обследования условий проживания, обеспечена защита интересов детей в судебных процессах. Ваньчков отметил, что работа округа выстроена в тесном взаимодействии с администрацией района. Он поблагодарил главу МО Посадский Станислава Чичина за результат и ответственное отношение.