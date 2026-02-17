Эксперт Кузахметов перечислил основания для признания дома самостроем

Россиянам рассказали о признаках, по которым объект недвижимости может быть признан самовольной постройкой.

Руководитель проектов компании «МКА Град Аудит» Илзар Кузахметов в беседе RuNews24.ru разъяснил критерии, по которым объект недвижимости может быть признан самостроем.

Самовольной постройкой считают сооружение, которое возвели на участке без нужных разрешений или с нарушением градостроительных, строительных, противопожарных либо санитарных норм. К характерным признакам эксперт относит отсутствие у застройщика прав на землю, нецелевое использование участка и отсутствие разрешительных документов. Эти же критерии применяют к реконструкции проведенной без соответствующего разрешения.

Легализовать самовольную постройку можно только через суд, отметил Кузахметов. По его словам, российская судебная практика выработала дополнительное требование о досудебной процедуре. Эксперт пояснил, что суды считают отсутствие попыток узаконить строение в административном порядке злоупотреблением правом на судебную защиту. Такой подход подтверждает стремление истца разрешить ситуацию законным способом.

Даже при соблюдении всех процедур и обращении в суд положительное решение не гарантировано. Если орган местного самоуправления заявит ходатайство о строительной экспертизе, суд его удовлетворит. При выявлении нарушений нормативов суд может обязать снести объект или привести его в соответствие с требованиями.

Эксперт рекомендовал перед строительством убедиться в отсутствии препятствий, получить разрешительную документацию и строго ей следовать. Такой подход позволит избежать финансовых проблем, связанных с признанием объекта самостроем.