Пользоваться электросамокатами в Петербурге могут разрешить только с 16 лет

В Санкт-Петербурге могут повысить минимальный возраст для управления электросамокатами до 16 лет. Соответствующий проект обращения в федеральный Минтранс одобрили депутаты Законодательного собрания.

Депутаты ЗакСа Северной столицы приняли за основу проект об ужесточении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов. Об этом сообщил спикер парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

По его словам, в документе предлагают установить возрастной порог с 16 лет. Также хотят ввести обязательные номера, четко разграничить статус разных средств и определить требования к их техническому состоянию.

Отдельный блок касается курьерских служб. Депутаты предлагают обязать работодателей проводить обучение сотрудников, запретить езду по тротуарам и ввести повышенную ответственность за нарушения.

Бельский отметил, что после ранее введенных ограничений количество жалоб заметно снизилось, однако вопрос безопасности остается принципиальным. По его словам, если электросамокаты и электровелосипеды создают риск для людей, правила должны быть пересмотрены.