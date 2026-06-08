Зоопарк за 100 млрд: очередное обещание Петербургу от очередного губернатора

В Санкт-Петербурге есть давняя традиция, которую губернаторы разных лет соблюдают с завидным упорством. Речь идет об обещаниях построить новый зоопарк. При этом все заканчивается одним и тем же: проекты остаются на бумаге, а животные по-прежнему ютится на старом месте в центре города. Последнее соглашение, подписанное на ПМЭФ-2026, выглядит красиво, но вызывает у горожан чувство дежавю.

Вице-губернатор Николай Линченко и генеральный директор ООО «Сотэкс» Илья Коршунов в присутствии губернатора Александра Беглова поставили подписи под документом о намерениях. Участок в Юнтолово площадью 85,6 гектара, механизм государственно-частного партнерства и впечатляющая концепция с биомами, павильоном «Айсберг», океанариумом и даже отдельным павильоном для панд. Стоимость проекта официально не озвучили, но эксперты уже назвали цифры: от 35-40 миллиардов рублей за скромную версию до 80-100 миллиардов за вариант с полной комплектацией.

Проблема в том, что подобные обещания звучали и раньше. Каждый новый губернатор неизменно включал в свою программу строительство современного зоопарка, но дальше разговоров и растерянно рассматриваемых эскизов дело не шло.

В 1996 году губернатор Владимир Яковлев распорядился выделить 300 гектаров под новый зверинец в Приморском районе, однако проект не был реализован. При Валентине Матвиенко разработали проект зоопарка в Юнтолово с идеей содержания животных в естественной среде. Планировалось более 300 видов животных и до 3,5 миллиона посетителей в год.

При Георгии Полтавченко город отказался от проекта в Юнтолово из-за риска нарушить экосистему заказника. В качестве альтернативы рассматривались территории Ржевского лесопарка, Юкки, парк Интернационалистов и поселок Солнечное.

В 2024–2025 годах власти вернулись к этой идее. В декабре 2025 года строительство нового зоопарка включили в Стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года.

Деньги расходовались, инвесторы передумывали, а площадка в Юнтолово продолжала зарастать травой.

Эксперты сходятся во мнении, что Петербургу нужен не дублер старого Ленинградского зоопарка, а совершенно другой объект. Однако именно многофункциональность делает его неподъемно дорогим не только на стройке, но и в эксплуатации. В NF GROUP пояснили, что зоопарк — это, прежде всего, социальная инфраструктура, а не коммерческий девелопмент. Для инвестора ключевым становится не объем вложений, а модель возврата средств, и быстрой окупаемости ждать не приходится.

Оценивая вероятность строительства, приходится признать: шансы невелики. Слишком дорого, слишком сложно, слишком много желающих получить бюджетные деньги и слишком мало желающих реально вкладываться. Пока что новый зоопарк в Петербурге остается тем же, чем был всегда, — прекрасной картинкой для очередных выборов и поводом поставить подпись под очередным соглашением. Животные, как и горожане, могут только наблюдать за этим бесконечным зоопарком и обещаний.