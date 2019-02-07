В России разработали православный телефон за 279 тысяч рублей

Корпус обычного телефона покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле, а вот деловая версия покрыта черной кожей. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на пресс-службу Caviar.

Фото: официальный сайт Caviar
Там также сообщают, что новый телефон посвящен Князю Владимиру, который крестил Русь и называется “Владимир Золотой”. Стоимость такого телефона составляет 279 тысяч рублей.

Фото: официальный сайт Caviar

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учёный уверен, плакать нужно минимум раз в неделю. (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)

Видео: официальный сайт Caviar


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