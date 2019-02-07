Молодой актер Александр Зоточкин ушел из жизни

О кончине талантливого актера стало известно сегодня, восьмого февраля, благодаря агентству НСН. Известно, что Зоточкин лежал в медицинском учреждении в Москве, где ему не смогли помочь. Что именно стало причиной смерти – не разглашается. В последний путь Зоточкина отправят в городе Моршанск.
Напоминаем, что погибшего актера вы могли видеть в «Косатке», «Кино про Алексеева» и некоторых других отечественных картинах. Долгое время артист играл в театрах – сначала в Калужском ТЮЗе, а затем в Калужском драматическом театре.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александра Яковлева опровергла информацию о госпитализации. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)