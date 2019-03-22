Ученые сняли на видео, как медведи корчат рожи

Специалисты не ожидали, что у животных может быть настолько хорошо развита мимика.

Видео попало в сеть и сразу стало одним из самых обсуждаемых – что может быть милее двух мишек, которые кривляются? На данный момент они набрали более пяти тысяч просмотров. Экспертов видеозапись не только умилила, но и поразили – медведи оказались очень похожи на людей.

Наблюдая за ними, ученые выяснили, что животные могут распознавать эмоции друг друга, реагировать и отвечать на них через выражение своей морды. Интересно то, что кривляются медведи только в компании. Получается, что это помогает им налаживать социальные связи, обмениваться информацией.

Напоминаем, что у человека мимические мышцы развиты лучше, чем у животных. Тем не менее, по собаке или, как оказалось, медведю можно угадать настроение и намерение зверя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые обнаружили останки самого древнего тираннозавра Америки.