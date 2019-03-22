СМИ: Режиссер Мамин уехал из России в США

Мамин пока не комментировал слухи. Фото: http://yurimamin.com/EN/
Мамин пока не комментировал слухи. Фото: http://yurimamin.com/EN/

В одном из последних своих интервью он жаловался на то, что его проекты отказываются финансировать.

О том, что известный кинорежиссер покинул страну, стало известно 22 марта. Пока что сам Юрий Мамин никак не комментировал слухи, а ведь отъезд уже прозвали эмиграцией. По данным, опубликованным прессой, режиссер якобы вместе со всей семьей находится в Америке.

Напоминаем, что в интервью для «Росбалта» Мамин рассказывал, что у него есть поводы задумываться об отъезде. Ни одна его идея не получала поддержки у Министерства культуры в последнее время. На своей странице в Facebook он намекнул, что ситуация не изменится, пока пост главы ведомства занимает Мединский. Есть предположение, что Мамин надеется построить карьеру в США, говорится в издании «Фонтанка».

Напоминаем, что кинорежиссер снял такие фильмы как «Окно в Париж» и «Горько!».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что большинство россиян считают, что эмиграция поможет улучшить уровень жизни.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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