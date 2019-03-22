Comedy Woman поплатится за шутку 2013 года

Мужчина не хочет, чтобы на ТВ фальсифицировали историю. Фото: http://www.comedyclub.ru/

Мужчина не хочет, чтобы на ТВ фальсифицировали историю. Фото: http://www.comedyclub.ru/

На шоу намерены пожаловаться в СК из-за номера про Великую Отечественную войну.

Обо всем стало известно 22 марта. Родственники, чьи деды и прадеды защищали страну, возмущены шуткой, которую транслировали на ТНТ шесть лет назад. Инициатором разбирательств с Comedy Woman выступил внук маршала Баграмяна. Он считает, что люди, которые писали сценарий к номеру, не разбираются в истории и зря затронули такую болезненную тему. Происходящее на сцене недовольный назвал «попытками повлиять и приписать то, чего не было», передает РИА Новости.

Мужчина считает своим долгом разобраться с ситуацией, так как не хочет допускать фальсификации истории, а также распространения ложной информации на одном из популярнейших каналов.

Напоминаем, что это – далеко не первый раз, когда шутки Comedy Woman задевают чьи-то чувства. Артистки в своих интервью рассказывают, что им часто присылают различные угрозы после некоторых эфиров.

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