Сегодня: Эстетка 90-х на “Ленфильме”, фестиваль “Тайский чудо чай” в Музее специй и акция в пользу бездомных в “Ленте”

Gazeta.SPb собрала для читателей мероприятие и события Петербурга, которые можно посетить и принять участие в субботу.

В гипермаркетах “Лента” пройдет акция в поддержку бездомных людей

Петербуржцы смогут принять участие в акции 23 марта, просто купив продукты или средства гигиены в магазинах сети. Акция будет проходить с 12:00 до 13:00. Также к акции, которую магазин совместно с “Ночлежкой” проводят уже второй год, присоединится и столица.

Товары можно приобрести по следующим адресам в Петербурге: улица Бухарестская, дом 69. литера А; улица Уральская, дом 29, литера А; Дальневосточный проспект, дом 16, литера А Выборгское шоссе, дом 11, литера А; улица Руставелли, дом 61, литера А.

В Москве по следующим адресам: улица Борисовские пруды, дом 26, корпус 2; Кожуховская 7-я, дом 9; улица Черёмушкинская, дом 1, литера Б.

Покупки можно будет оставить за кассами волонтерам “Ночлежки”, которые будут в фирменных футболках. Собранную еду и предметы гигиены “Ночлежка” раздаст бездомным людям.

По словам координатора по работе с бизнес-партнерами благотворительной организации “Ночлежка”, День бездомного человека — это показатель настоящей социальной ответственности большого бизнеса и здорово, что крупные сети принимают в этом дне участие.

Начало акции в 12:00

На “Ленфильме” пройдет масштабный показ коллекции SS1

Показа коллекции пройдет в рамках проекта “Киновидение”, темой которого стал в этом году Key Art. Как отмечают организаторы, успех фильма во многом зависит от его визуального и рекламного сопровождения, которые призваны привлечь внимание зрителя с первых секунд. Для этого продумывают детально графические изображения — основу постеров, баннеров, листовок. Это и есть Key Art.

Зрителей ждут в 14:00 на киностудии “Ленфильм”. Коллекция SS19 посвящена эстетике и фильмографии 90-х годов прошлого столетия. Для показа создали 42 образа, пронизанных восприятием ушедшей эпохи.

Начало показа в 14:00

Фестиваль тайского синего чая в Музее специй

“Тайский чудо чай” — так скромно назвали свой фестиваль сотрудники Музея специй. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, специи и, конечно, рассказы про тайский синий чай и его особенности.

Как сообщают сотрудники музея, экзотический тайский чай не только удивительно красивый по цвету, но и богат огромным количеством микроэлементов, витаминов и полезен для организма как не один чай. В 16:30 вы сможете узнать, почему чай не только вкусный, но и полезный. Также каждый сможет узнать, как правильно заваливать это “чудо”.

Начало фестиваля в 16:30