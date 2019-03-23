Ребенка из Пикалево с обострением сахарного диабета доставили в больницу вертолётом

Помощь потребовалась 10-летнему мальчику. Фото: https://vk.com/san.aviacia
Помощь потребовалась 10-летнему мальчику. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Мальчика 10 лет доставили в срочном порядке в Детскую областную клиническую больницу, после в Петербург. В городскую больницу ребенка транспортировали уже на машине.

С тяжелым заболеванием сотрудники службы Национальной санитарной авиации транспортировали ребенка из Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области 22 марта. Об этом сообщили сотрудники ведомства сегодня.

Помощь потребовалась 10-летнему мальчику, которого госпитализировали с тяжелым течением сахарного диабета. Пациента на вертолете санавиации доставили до Петропавловской крепости, где расположена посадочная площадка, а затем на машине скорой помощи перевезли в больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Из Пикалево в больницу вертолетом доставили мужчину с двухсторонней пневмонией.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Национальная служба санавиации пикалево
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