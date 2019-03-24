Петербуржцы подрались из-за нежелания уступать дорогу

Мужчины проявили нетерпимость к упертости друг друга и решили решить дорожный конфликт кулаками.

Инцидент произошел сегодня днем, 24 марта, в Колпино. Обо всем рассказал очевидец, который поделился видеозаписью в социальной сети «Вконтакте». Автор поста уверяет, что все случилось у въезда во двор на улице Машиностроителей. Два водителя хотели проехать, но друг другу уступать – ни в коем случае.

По словам горожанина, противостояние длилось около 10 минут. Когда обоим надоело стоять, агрессия накопилась и ей потребовался выплеск. Выйдя из своих автомобилей, они набросились на друг друга. Спустя пару минут, один из них сел в машину и отъехал в сторону. Видимо, владелец красного автомобиля оказался убедительней.

«Сразу стало ясно, кто умеет ездить задним ходом», — иронизирует очевидец.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пьяная драка пятидесятилетних привела к уголовному делу.