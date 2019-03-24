После ДТП на Песочной набережной спасают пострадавшего

Очевидцы уверяют, что движение перекрыто от Вяземского переулка до улицы профессора Попова.

Инцидент случился сегодня вечером, 24 марта, в Санкт-Петербурге. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте», который поделился видеозаписью с места происшествия. Автор поста рассказывает, что участниками аварии стали два автомобиля – они столкнулись «лбами».

Кто является виновником ДТП – говорить сложно, так как официальных комментариев пока не поступало. Петербуржец уверяет, что в результате несчастного случая есть пострадавший – как минимум один. На месте присутствуют кареты скорой помощи, а также спасатели.

«Кого-то откачивают», — пишет горожанин.

В «Яндекс.Пробках» участок дороги вдоль набережной обозначен красным цветом. Это значит, что образовался затор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы подрались из-за нежелания уступать дорогу.