Советский разведчик раскрыл причины проигрыша Спасского Фишеру в 1972 году

Спасский и Фишер. Фото: chessgames.com
Спасский и Фишер. Фото: chessgames.com

Советский гроссмейстер Борис Спасский не смог выиграть у Боба Фишера на чемпионате мира по шахматам в 1972 году по причине психологического давления. Об этом рассказал РИА Новости ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников.

По его словам, игра сопровождалась скандалами, а Спасский в буквальном смысле находился на грани нервного срыва. Давление американцев на советского шахматиста продолжалось до победы Фишера в 1972 году в Рейкьявике. Неспортивное поведение американского гроссмейстера и его заявление в интервью о победе пагубно сказались на состоянии здоровья Спасского.

Санников также отметил, что США прослушивали советскую команду, а сам Георгий Санников пребывал в стране для отслеживания действий американцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургские парламентарии решили сыграть в шахматы и выбрать лучшего депутата-гроссмейстера.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
гроссмейстер матч спасский спорт фишер шахматы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку