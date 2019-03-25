Советский разведчик раскрыл причины проигрыша Спасского Фишеру в 1972 году

Советский гроссмейстер Борис Спасский не смог выиграть у Боба Фишера на чемпионате мира по шахматам в 1972 году по причине психологического давления. Об этом рассказал РИА Новости ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников.

По его словам, игра сопровождалась скандалами, а Спасский в буквальном смысле находился на грани нервного срыва. Давление американцев на советского шахматиста продолжалось до победы Фишера в 1972 году в Рейкьявике. Неспортивное поведение американского гроссмейстера и его заявление в интервью о победе пагубно сказались на состоянии здоровья Спасского.

Санников также отметил, что США прослушивали советскую команду, а сам Георгий Санников пребывал в стране для отслеживания действий американцев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургские парламентарии решили сыграть в шахматы и выбрать лучшего депутата-гроссмейстера.