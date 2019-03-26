Вестибюль станции “Невский проспект” меняет режим работы

Ограничения на выход продлятся с 29 марта по 10 апреля. Фото: pixabay.com
Ограничения на выход продлятся с 29 марта по 10 апреля. Фото: pixabay.com

На центральной станции метро Санкт-Петербурга продолжат работы по ремонту эскалатора.

Вестибюль №1 станции метро “Невский проспект” меняет режим работы из-за продления срока работ по починке эскалатора, сообщили в метрополитене Санкт-Петербурга 26 марта. Речь идет об эскалаторе выхода на Михайловскую улицу.

Как сообщили в “подземке”, в течение рабочих дней с 29 марта по 10 апреля вестибюль будут закрывать на выход. В метрополитене призвали жителей Петербурга заранее строить маршрут, учитывая эти изменения.

Станцию “Невский проспект” открыли в 1963 году. Через станцию проходило свыше 1,8 млн человек в месяц в 2016 году, по данным метрополитена (считая станции “Невский проспект 1 и 2”).

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный потратит 20 млн рублей на «умные остановки».

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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