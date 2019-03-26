Денег на лечение спасенных из мазута лебедей не хватает

Два лебедя попали в мазут одной из ТЭЦ Петербурга. Фото: www.extremum.spb.ru

Два лебедя попали в мазут одной из ТЭЦ Петербурга. Фото: www.extremum.spb.ru

Птицы находятся в тяжелом состоянии, их временно перестали мыть — слишком плохо переносят.

В центре “Сирин”, который занимается спасением и помощью диким животным, попросили помощи в лечении лебедей, которых накануне спасли из мазута. Две птицы сели на лужу мазутных отходов одной из ТЭЦ Санкт-Петербурга, сотрудники предприятия вызвали защитников животных.

В центре сообщили, что лебеди живы, но их состояние тяжелое. В их организм попал мазут, когда они пытались себя почистить. Сотрудники сообщают, что на птиц уходит много лекарств. Птиц временно перестали мыть — они слишком тяжело это переносят. Особенно сейчас важен “Гептрал”, передают сотрудники — препарат для вывода токсинов из организма. Пока что неизвестно, пытались ли сотрудники обратиться за помощью к руководству ТЭЦ, в чьи отходы попали птицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что шансов спасти лебедей немного.