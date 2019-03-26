Певица Maruv после инцидента с «Евровидением» приехала в Россию

Украинская исполнительница пообщалась с журналистами, а также увиделась со своими поклонниками.

Об этом стало известно после того, как в сеть попали снимки со студии российской радиостанции Energy. Фотографиями поделилась и сама Maruv в своем Instagram-аккаунте. Судя по всему, больше всего ее порадовали слушатели, которые присутствовали в студии – на общей фотографии она окружена молодыми людьми и девушками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy moments with fans at @energyrussia Публикация от MARUV (@maruvofficial) 25 Мар 2019 в 4:37 PDT

Напоминаем, что Maruv должна была ехать на «Евровидение» в 2019 году, но с ее кандидатуру не стали утверждать из-за разногласий. Украине не понравились политические взгляды исполнительницы, поэтому было решено выбрать более подходящего исполнителя. Певица писала, что ее пытались заставить отказаться от туров по России.

В итоге Украина не смогла договориться ни с одним музыкантом – страна не будет участвовать в конкурсе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Maruv отказалась от поездки на «Евровидение», не желая быть «промо-акции политиков».