Певица Maruv после инцидента с «Евровидением» приехала в Россию

Украинская исполнительница пообщалась с журналистами, а также увиделась со своими поклонниками.
Об этом стало известно после того, как в сеть попали снимки со студии российской радиостанции Energy. Фотографиями поделилась и сама Maruv в своем Instagram-аккаунте. Судя по всему, больше всего ее порадовали слушатели, которые присутствовали в студии – на общей фотографии она окружена молодыми людьми и девушками.
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Напоминаем, что Maruv должна была ехать на «Евровидение» в 2019 году, но с ее кандидатуру не стали утверждать из-за разногласий. Украине не понравились политические взгляды исполнительницы, поэтому было решено выбрать более подходящего исполнителя. Певица писала, что ее пытались заставить отказаться от туров по России.
В итоге Украина не смогла договориться ни с одним музыкантом – страна не будет участвовать в конкурсе.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Maruv отказалась от поездки на «Евровидение», не желая быть «промо-акции политиков».