Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован

Во вторник, 26 марта, известный кинорежиссёр и продюсер Сергей Соловьев попал в больницу.

У 74-летнего мужчины диагностировали проблемы с сердцем и язву желудка, сообщает интернет-здание StarHit.

На данный момент Сергей Соловьев находится в одной из больниц Москвы. Он приходит в себя после операции. Врачи оценивают состояние режиссера как крайне тяжелое.

Однако ТАСС сообщает, что жизни народного артиста ничего не угрожает. В больницу он попал из-за серьезного переутомления, которые было вызвано многочисленными путешествиями в связи с показами его фильмов.

Сейчас Соловьев находится под присмотром врачей, однако его состояние остается тяжелым.

Кинорежиссер известен по таким картинам как «Асса», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и другим.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Шнуров прокомментировал распад группы «Ленинград». Он сообщил, что «эпоха застоя» кончилась.