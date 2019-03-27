Трамп: Американские астронавты через 5 лет станут первыми, кто ступил на Луну в этом веке

Президент США призвал NASA отправить астронавтов на Луну за 5 лет. Свой уникальный полет в двадцать первом веке американские астронавты должны также произвести на американской ракете.

Прорывной предстоящий полет на Луну, который должен произойти через пять лет, обсудили на пятом заседании национального космического совета в Хантсвилле. Об этом сообщают “РИА. Новости”. Президент США Дональд Трамп дал NASA указания отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет.

Вице-премьер США Майкл Пенс надеется, что Америка станет в этой сфере лидером и первая отправит своих астронавтов на Луну в двадцать первом веке.

Свой полет астронавты должны произвести на американской ракете.

Напомним, что Владимир Путин поручил “Роскосмосу” создать Национальный космический центр. Он будет заниматься подготовкой кадров и управлением отрасли. Путин высоко оценил технологическое развитие России и заявил, что в течение 10 лет Россия станет лидером в научном плане.