12 таксистов Петербурга оказались психически нездоровыми

Прокуратура направила 12 исков в суд. Фото: Pixabay
Прокуратура направила 12 исков в суд. Фото: Pixabay

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку на соблюдение таксистами законодательных запретов и ограничений на управление транспортными средствами.

В ходе проверки было выявлено, что двенадцать людей, работающих в такси, нарушают вышеупомянутые запреты, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Двенадцать водителей, имеющих действующее удостоверение на право управлять транспортным средством, состоят на диспансерном наблюдении в петербургском ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1» и городской ГБУЗ «Городская наркологическая больница».

Прокуратура района направила в суды Петербурга 12 исковых заявлений о лишении водительских прав горожан, состояние здоровья которых мешает безопасному управлению автомобилем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, остановив машину, полиция нашла у петербуржца части оружия.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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