12 таксистов Петербурга оказались психически нездоровыми

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку на соблюдение таксистами законодательных запретов и ограничений на управление транспортными средствами.
В ходе проверки было выявлено, что двенадцать людей, работающих в такси, нарушают вышеупомянутые запреты, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Двенадцать водителей, имеющих действующее удостоверение на право управлять транспортным средством, состоят на диспансерном наблюдении в петербургском ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1» и городской ГБУЗ «Городская наркологическая больница».
Прокуратура района направила в суды Петербурга 12 исковых заявлений о лишении водительских прав горожан, состояние здоровья которых мешает безопасному управлению автомобилем.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, остановив машину, полиция нашла у петербуржца части оружия.