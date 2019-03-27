12 таксистов Петербурга оказались психически нездоровыми

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку на соблюдение таксистами законодательных запретов и ограничений на управление транспортными средствами.

В ходе проверки было выявлено, что двенадцать людей, работающих в такси, нарушают вышеупомянутые запреты, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Двенадцать водителей, имеющих действующее удостоверение на право управлять транспортным средством, состоят на диспансерном наблюдении в петербургском ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1» и городской ГБУЗ «Городская наркологическая больница».

Прокуратура района направила в суды Петербурга 12 исковых заявлений о лишении водительских прав горожан, состояние здоровья которых мешает безопасному управлению автомобилем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что, остановив машину, полиция нашла у петербуржца части оружия.