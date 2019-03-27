Космонавт Валерий Быковский скончался после продолжительной болезни

Быковский (тот, что машет рукой) летал в космос три раза. Фото: http://www.gctc.ru

Быковский (тот, что машет рукой) летал в космос три раза. Фото: http://www.gctc.ru

Герою Советского Союза было 84 года. В 1960 году он одним из первых вошел в состав отряда космонавтов.

О том, что Валерия Быковского не стало, сообщили сегодня, 27 марта. Известно, что последние несколько лет космонавт лечился от какой-то болезни. Факт его кончины уже подтвердили близкие люди, а также центр подготовки космонавтов, говорится в РБК. Похоронить Быковского планируют 29 марта. Церемония прощания состоится в Доме космонавтов Звездного городка.

Напоминаем, что Валерий Быковский родился в 1934 году в Московской области. В свой первый полет он отправился в далеком 1963 году. Всего за свою жизнь его отправляли в космос три раза.

Земляки Быковского планируют открыть музей в честь выдающегося космонавта уже в этом году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российский космонавт получил награду из рук губернатора Санкт-Петербурга.