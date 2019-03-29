КИО закупит 136 трехкомнатных квартир для бюджетников

Квартиры будут покупаться в новых домах. Фото: Pixabay
Квартиры будут покупаться в новых домах. Фото: Pixabay

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил о проведении аукциона на закупку 136 трехкомнатных квартир для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На закупку квартир власти города планируют выделить более 800 миллионов рублей из бюджета. Сумма аукциона составляет 805,7 миллионов рублей.

В общей сложности власти намерены произвести закупку 136 квартир, площадь которых составляет от 72 до 81 квадратных метров каждая. Общая площадь покупаемых квартир составляет порядка 9,7 тысяч квадратных метров.

Покупка квартир будет совершаться в многоквартирных домах, которые вводятся в эксплуатацию в этом году. При этом передача первых купленных квартир в собственность Санкт-Петербурга будет осуществляться в 2020 году. Распределять их будет жилищный комитет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге построят мост через Лахтинскую гавань.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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