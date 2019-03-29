Россиянин разозлился на работодателя из-за сексизма и выиграл суд

Мужчина хотел устроиться на должность хостес ресторана, но его не взяли из-за того, что он не женщина.

Об этом стало известно 29 марта. Житель Саратова откликнулся на вакансию и пришел на собеседование. Несмотря на то, что мужчине рассчитывал на успех, ему отказали. Когда он спросил, что не так, ему объяснили, что он не соответствует их требованиям. Владельцы «Брудершафт-Л» искали девушку на эту должность, юношу они брать не хотели.

Разозлившись, россиянин отправился в суд требовать компенсацию и в итоге смог добиться своего. Ресторан пытался обжаловать приговор, но ничего не вышло. Сейчас работодатель должен саратовцу 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что согласно Конституции РФ, никто не имеет права отказывать человеку в чем-либо из-за половой принадлежности.

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