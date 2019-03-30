В Петербурге спасли влюбленного, бегавшего по крыше

Мужчина находился в неадекватном состоянии. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК
Мужчина находился в неадекватном состоянии. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на крыше дома 40 по улице Подольской бегал мужчина и вел себя неадекватно.

По словам очевидцем, молодой мужчина бегал по крыше и постоянно что-то кричал. По предварительной информации он был в неадекватном состоянии.

На данный момент сотрудникам полиции и МЧС уже удалось вступить с мужчиной в разговор, а затем оперативно скрутить его и увести с крыши.

По одной из версий, 40-летний мужчина пошел на такой странный поступок из-за неразделенной любви.

Сейчас влюбленный передан в руки медицинских работников. По предварительной информации он находится в психиатрической больнице.

Личность мужчины и причины неадекватного поведения на данный момент неизвестны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что виновными в “черной воронке” на дороге в Пушкине могли стать местные жители.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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