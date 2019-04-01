МЧС в Тосно и Любани готовится к наводнению

МЧС сообщает, что 4 апреля обе реки выйдут из берегов. Фото: Pixabay

МЧС сообщает, что 4 апреля обе реки выйдут из берегов. Фото: Pixabay

Сотрудники МЧС сообщили о возможном наводнении в населенных пунктах Ленинградской области.

В Ленинградской области начался традиционный весенний паводок. Ранее специалисты МЧС проводили инструктаж жителям районов, в которых риск половодья повышен.

Сегодня сообщается, что уровень воды в местной реке в Тосно приблизился к критической отметке. Утром уровень воды фиксировался на отметке в 518 сантиметров, на данной территории подтопление начинается на уровне 530 сантиметров.

Подобная ситуация наблюдается в Любани. Там река Тигода вот-вот выйдет из берегов и сейчас она находится на отметке в 428 сантиметров. Затопление в той местности начинается, когда уровень воды достигает отметки в 470 сантиметров.

МЧС сообщает, что уже к 4 апреля обе эти реки начнут затапливать прибрежные территории.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге начинается весенний месячник.