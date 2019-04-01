Петербургский застройщик рассказал об увеличении прибыли в 2018 году

Валовая прибыль компании также увеличилась - на 24%. Фото: Pixabay
Валовая прибыль компании также увеличилась - на 24%. Фото: Pixabay

Группа компаний LEGENDA Intelligent Development заработала в прошлом году в два раза больше, чем в 2017.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Представители застройщика заявили, что выручка за 2018 год составила более восьми миллиардов рублей. Также группе компаний удалось увеличить валовую прибыль – она стала почти на четверть больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении LEGENDA Intelligent Development.

На этом достижения компании не заканчиваются. LEGENDA по итогам года вошла в топ-10 петербургских застройщиков по количеству сданных квадратных метров жилья. Специалисты отмечают, что заметен рост спроса на жилье – наверное поэтому количество новостроек увеличивается с каждым годом.

Напоминаем, что сейчас компания занимается реализацией сразу нескольких проектов. Среди них, например, «Московский, 65» и «Институтский, 16».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщики Ленобласти будут обязаны передавать соцобъекты муниципалам.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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