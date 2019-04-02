Беглов: Петербург расширит сотрудничество с Саудовской Аравией

Врио губернатора встретился с генсекретарем Всемирной исламской лиги.

Александр Беглов встретился сегодня во вторник 2 апреля с генсекретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом Бен Абделькерим Аль-Иса и поговорил о перспективах отношений Петербурга и Саудовской Аравии в инвестиционной сфере.

По мнению врио губернатора Санкт-Петербурга, сотрудничество до сих пор можно назвать успешным. Он надеется на участие представителей страны в грядущих международных мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге — речь прежде всего идет о Международном экономическом форуме. Кроме этого, Саудовская Аравия и Петербург могли бы сотрудничать в сфере культурного туризма.

Саудовская Аравия занимает второе место в мире по добыче и экспорту нефти — продажа ископаемого топлива составляет 95% экспорта страны, так что для Санкт-Петербурга страна безусловно является важным партнером.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов и Пиотровский договорились на тему музея блокады Ленинграда.